الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: الشراكة بين مصر واليونان وقبرص تعد جسرا من التفاهم والتناغم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشراكة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تعد جسرا من التفاهم والتناغم عبر ضفتي المتوسط، وبين مصر والقارة الأوروبية، مشيرا إلى أن مصر تعول على شركائها اليونانيين والقبارصة لدعم رؤيتها وشرح مواقفها في الإطار الأوسع للاتحاد الأوروبي؛ ترسيخاً وتعميقاً للشراكة المصرية الأوروبية، التي تقوم على التوازن والاحترام والمنفعة المتبادلة. 

وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته لدى مستهل أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان - أن آلية التعاون الثلاثي أسهمت، على مدار الأعوام القليلة الماضية، في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها.

وأشار إلى أن ثمة آفاقٍ واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، انطلاقا من الحرص المتبادل على الاستفادة القصوى من إمكانيات الدول الثلاث ومواردها التي تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء.
 

الرئيس السيسي اليونان القمة الثلاثية السيسي شرق المتوسط

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