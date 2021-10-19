«الكهرباء» تستقبل 1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء عن إجمالي الطلبات التي تقدم بها أصحاب المباني والوحدات المخالفة لتوصيل الكهرباء، وتحويل الممارسة إلى تركيب عداد كودي بلغ حتى يوم الخميس الماضي وفق آخر إحصائية 1.8 مليون طلب تركيب.

وأضاف حمزة في تصريح خاص لـ«الدستور» أن إجمالي المعاينات الفنية على مستوى شركات التوزيع الـ9 بلغت 900 ألف معاينة تمت فعليا وجارٍ استكمال طلبات تلك الوحدات لتركيب العدادات.

وأشار حمزة إلى أن إجمالي ما تم تركيبه حتى يوم الخميس 14/10/2021 بلغ 550 ألف عداد، وقبل نهاية العام سوف ترتفع هذه النسبة بشكل كبير، وأكد على أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل على تلبية جميع الطلبات لتركيب العدادات بالتنسيق مع الموردين.

وقال حمزة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحرص على أن تكون العدادات الموردة صناعة محلية، وأصبح لدينا شركات محلية تعمل في هذا المجال ولديهم خبرات كبيرة ويتم الاعتماد عليهم في توريد جميع أنواع العدادات.

كان المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نفى صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء، مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أمس الاثنين ، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولًا بأول لكل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن.