الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء» تستقبل 1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء عن إجمالي الطلبات التي تقدم بها أصحاب المباني والوحدات المخالفة لتوصيل الكهرباء، وتحويل الممارسة إلى تركيب عداد كودي بلغ حتى يوم الخميس الماضي وفق آخر إحصائية 1.8 مليون طلب تركيب.

وأضاف حمزة في تصريح خاص لـ«الدستور» أن إجمالي المعاينات الفنية على مستوى شركات التوزيع الـ9  بلغت 900 ألف معاينة تمت فعليا وجارٍ استكمال طلبات تلك الوحدات لتركيب العدادات.

وأشار حمزة إلى أن إجمالي ما تم تركيبه حتى يوم الخميس 14/10/2021 بلغ 550 ألف عداد، وقبل نهاية العام سوف ترتفع هذه النسبة بشكل كبير، وأكد على أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل على تلبية  جميع الطلبات لتركيب العدادات بالتنسيق مع الموردين.

وقال حمزة إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحرص على أن تكون العدادات الموردة صناعة محلية، وأصبح لدينا شركات محلية تعمل في هذا المجال ولديهم خبرات كبيرة ويتم الاعتماد عليهم في توريد جميع أنواع العدادات.

كان المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نفى صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء، مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان  له أمس الاثنين ، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولًا بأول لكل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن.

أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء توصيل الكهرباء عداد كودي شركات التوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

«الشراء الموحد»: استقبال الدفعة الثالثة من لقاح «جونسون أند جونسون» الإثنين

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

حملة تموينية موسعة لضبط الأسواق والغش التجاري في الجيزة

تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل شاب منعهما من بيع المخدرات بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها