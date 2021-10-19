في اليوم العالمي له.. طرق صحية للوقاية من ألم المفاصل

يحتفل العديد من دول العالم في 19 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، حيث يتم إقامة ندوات تعريفية بالمرض وسبل الوقاية منه، ووفقا لموقع "bluecrossmn" نرصد طرق الوقاية من ألتهاب المفاصل

ما هو التهاب المفاصل؟

التهاب المفاصل هو حالة يمكن أن تسبب تورمًا وألمًا وتيبسًا ونقصًا في نطاق الحركة في مفاصلك. يمكن أن تتراوح أعراض التهاب المفاصل من خفيفة إلى شديدة وقد تزداد سوءًا بمرور الوقت.

كيف تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

حافظ على وزن صحي: الوزن الزائد يضغط على المفاصل الحاملة للوزن مثل الوركين والركبتين، يضيف كل رطل تكتسبه ما يقرب من أربعة أرطال من الضغط على ركبتيك ويضع ستة أضعاف الضغط على الوركين.

تحكم في نسبة السكر في الدم: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تصلب الأنسجة التي تدعم مفاصلك وتجعلها أكثر حساسية للتوتر.

يمارس الرياضة: 30 دقيقة فقط من التمارين خمس مرات في الأسبوع تساعد المفاصل على البقاء رشيقة وتقوي العضلات التي تدعم ركبتيك وفخذيك.

وضعية الجلوس.. يمكن أن يحسن التمدد اللطيف نطاق حركتك ويحافظ على مفاصلك رشيقة. حاول العمل لفترات بسيطة كل يوم.

تجنب الإصابة: يكون المفصل المصاب أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل أكثر من المفصل الذي لم يصاب أبدًا، و ارتدِ ملابس واقية عند ممارسة الرياضة وارفعها دائمًا بركبتيك وفخذيك وليس ظهرك.

الإقلاع عن التدخين: يضع التدخين ضغطًا على الأنسجة التي تحمي مفاصلك ويمكن أن يؤدي إلى آلام التهاب المفاصل.

تناول السمك مرتين في الأسبوع: تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 ، مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل. أوميغا 3 لها العديد من الفوائد الصحية وقد تقلل الالتهاب.

احصل على رعاية وقائية روتينية: قد يكون طبيبك قادرًا على اقتراح تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر أو إبطاء تقدم التهاب المفاصل.

أعراض إلتهاب المفاصل

- ألم عميق في المفصل

- مشاكل في إمساك الأشياء أو جلوس القرفصاء أو صعود السلالم

- نطاق محدود من الحركة

- تصلب الصباح الذي يتحسن مع النشاط

- تيبس بعد الراحة

- تورم المفاصل

- التهاب المفصل الروماتويدي