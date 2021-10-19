يناقش موقف لقاح كورونا.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للوزراء، بمقر المجلس بجاردن سيتي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وعلة رأس الملفات المقرر مناقشتها اليوم، بحث استعداد الحكومة لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى رئاسيا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى رأسها المرحلة الأولة من مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وتدشين نحو 8 مدن أخرى جديدة.

ومن المرتقب أيضا مناقشة أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين، واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين علي لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدي جاهزية الوزارات للانتقال الحكومي للحي المخصص لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءا من الشهر المقبل وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب ازالتها واتخاذ اللازم.

وعلى أجندة المجلس أيضا مناقشة سير عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة حياة كريمة، والتي دشنها الرئيس السيسي قبل أسابيع بشكل رسمي وسط احتفال ضخم باستاد القاهرة.

كما يناقش المجلس اتخاذ عددا من القرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عددا من الوزارات وعددا من المحافظات.

كان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاًته، أمس؛ بعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومسئولى مديريات الأمن بالمحافظات الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لموقف أعمال الإزالات التى يتطلبها مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وكذا موقف صرف التعويضات للعقارات التى يتم إزالتها، مع الإسراع فى صرف هذه التعويضات للمستحقين، مشيراً إلى أن ما يتم من أعمال تطوير لهذا الطريق المهم، ستسهم وبشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى التى يمر بها هذا الطريق الحيوى.

