علماء يونانيون: لقاحات الإنفلونزا ضرورية لكن لا تحمى من كورونا

قال علماء يونانيون إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، مضيفا أن لقاحات كورونا لا تحمي أيضا من الإنفلونزا؛ لذلك فإن اللقاحين مهمان.

وقالت رئيسة لجنة التطعيم الوطنية في اليونان ماريا ثيودوريدو- وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية- إن "الإنفلونزا لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يكون هناك أي نسخة منها من حيث خطورتها أو وقت ظهورها".

وأضافت أننا "يمكن أن نواجه شتاءً هادئًا ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون العكس ويتسبب في تفشي خطير أو حتى وباء"، معربة عن قلقها من أن الإنفلونزا يمكن أن تصيب المزيد من الناس هذا العام وتكون أكثر خطورة على وجه التحديد لأن جهاز المناعة لديهم نسي الفيروس بعد عام من الغياب.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.09 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و111716.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 728335 45031704

الهند 452290 34081315

البرازيل 603282 21644464

المملكة المتحدة 138629 8498321

روسيا 433300 8027012

تركيا 67588 7653028

فرنسا 117265 7089052

إيران 124256 5796659

الأرجنتين 115666 5272551

إسبانيا 86974 4984386

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22785 2037012

37 ‬‬‬‬- المغرب 14544 942132

42 - الأردن 10887 843204

46 - الإمارات 2120 738690

47 ‬- تونس 25098 710906

50 - لبنان 8470 633909

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.