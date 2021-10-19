طهران: نرفض ربط «تبادل السجناء» بالمفاوضات النووية

أعلنت طهران رفضها ربط ملف تبادل السجناء بالمفاوضات النووية، مؤكدة أنها تنظر إلى هذا الملف من "زاوية إنسانية".

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على دعم بلاده لمفاوضات تفضي لنتائج ملموسة، وقال إن التزام جميع الأطراف بتعهداتها، سيؤدي إلى أن تعود طهران إلى التزاماتها أيضا.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وصف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عبر "إنريكي مورا" (مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي)، بأنها "كانت إيجابية" وأشار إلى أنها سوف تتواصل في بروكسل الأسبوع المقبل.

وأعرب جوتيريش عن أمله بنجاح المفاوضات النووية، وأكد أن "الأمم المتحدة دعمت الاتفاق النووي دائما، وأنها بعد خروج إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، بقيت تبحث عن طريقة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك الخروج".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ما يقرب من 12 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها حتى الآن بلغت أكثر من 70 مليون جرعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء.



وقالت العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس ولغاية ظهر اليوم الجمعة، تم تسجيل 11 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و765 ألف و904 إصابات مؤكدة.



وأشار التقرير إلى تسجيل 197 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 123الفا و 695 وفاة.



وبحسب الوزارة، تلقى حتى الآن 47 مليونا و713 ألفا و258 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و22 مليونا و816 ألفا و536 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 70 مليونا و529 ألفا و794 جرعة.