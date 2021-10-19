الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. مقتل 11 شخصا خلال يومين فى عمليات إطلاق نار بالحانات

إطلاق نار في الولايات
إطلاق نار في الولايات المتحدة

أظهرت معطيات منظمة غير حكومية أن عمليات إطلاق النار في الحانات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أودت بحياة 11 شخصا خلال يومي العطلة الأسبوعية الأخيرة.

 

وأفاد موقع Gun Violence Archive بأن 11 شخصا قتلوا في حالات إطلاق النار، و أصيب 28 آخرون بجروح، كما أصيب نحو 20 شخصا في حوادث إطلاق نار من سيارات في شوارع المدن الأمريكية.

 

و وقعت حوادث إطلاق النار في الحانات في ولايات تينيسي و تكساس و كارولينا الشمالية.

 

ووقعت حوادث إطلاق النار من السيارات في شيكاغو و واشنطن و جزيرة مانهاتن بوسط نيويورك.

 

كما تم تسجيل حالات إطلاق نار في مواقف للسيارات و قرب محلات تجارية و محطات التزود بالوقود، أسفرت عن إصابات عديدة أيضا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

 

و ذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة و تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

 

و أضاف البيان أن الـ105 ملايين دولار سوف تدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة و الزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي و إزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث و التطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

 

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، و أتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، و قياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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