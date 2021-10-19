جونسون: 9.7 مليار جنيه إسترلينى لدعم «النمو الأخضر» فى بريطانيا

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية، الثلاثاء، عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليار جنيه إسترليني لدعم "النمو الأخضر" في بريطانيا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن جونسون سيعلن خلال القمة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق "ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة" في بريطانيا، وأن "تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه".

وسيفتتح جونسون، الثلاثاء، "قمة عالمية للاستثمار" تنظمها حكومته، كما سيلتقي الملياردير بيل جيتس ليناقش مع التحول في مجال الطاقة ودور القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي، بحسب البيان.

ونقل البيان عن جونسون قوله إن "هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات "خضراء" أخرى تبنى في قمة الثلاثاء.

ومن بين الاتفاقيات التي سيعلن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكدت شركة "إيبيردرولا" الإسبانية للطاقة "عزمها على استثمار 6 مليارات جنيه" فيه بالاشتراك مع شركة "إس إس إيه" ومقرها في إسكتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له.

ومن المتوقع أن تكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم، وستولد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة، كما من المرتقب أن توفر 7 آلاف فرصة عمل جديدة.

و على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، أن بريطانيا سجلت 49156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت بريطانيا قد سجلت أمس 45140 إصابة بفيروس كورونا المستجد و57 وفاة بالمرض.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.