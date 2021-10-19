الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. الدبيبة يوجه بفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بتقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، خلال لقائه مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ديوان مجلس الوزراء، أكد الدبيبة ضرورة متابعة التطعيمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين في تلقي اللقاح، وكذلك إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية، لمساعدة المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

 

وشدد على ضرورة تكثيف الحملة التوعوية التي ترافق التطعيم والوقاية من كورونا.

 

وأكد ضرورة الاهتمام بمكافحة الأمراض الأخرى مثل الدرن والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما كونها من اختصاصات المركز.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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ليبيا.. الدبيبة يوجه بفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا

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