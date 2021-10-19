محافظ دمياط تنظم احتفالية المولد النبوة وتكرم حفظة القرآن الكريم

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الإثنين، الاحتفال الذى نظمته المحافظة بذكرى المولد النبوى الشريف بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر.

وجاء الاحتفال بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والعميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة والعميد محمد مطاوع رئيس فرع الأمن القومي واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء يوسف صبيح مساعد مدير أمن دمياط والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة والنائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، كما بدأت مراسمه بعزف السلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم كما تخلله فقرات من الإنشاد الدينى لفرقة مولاى.

وقد تقدمت محافظ دمياط بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما هنأت أبناء دمياط بهذه المناسبة العطرة، داعية الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار، كما أكدت محافظ دمياط خلال الكلمة التى القتها على أهمية التحلى بالصفات والأخلاق والآداب التى دعانا إليها رسلنا الكرام الذين جاءوا نورًا وهداية للبشرية جمعاء، وأكدت أيضاً أنه من الضرورى تربية أبنائنا وبناتنا على ذلك كى نبنى اجيالا قوية قادرة على النهوض ببلدنا الغالية.

وقد كرمت الدكتورة منال عوض، ٢١ من حفظة القرآن الكريم بالأزهر الشريف والأوقافـ، حيث هنأتهم بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقد ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف وفضيلة الدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية كلمة استهلاها بتقديم التحية إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لرعايتها هذا الحفل الكريم بمناسبة مولد الهادى، كما تحدثا عن أخلاق نبى الرحمة وصفاته الشريفة.