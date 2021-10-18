ليتوانيا ترسل المزيد من القوات لحماية الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت وزارة الداخلية الليتوانية، اليوم الإثنين، عن أن البلاد سوف ترسل ما يصل إلى 64 جنديًا إضافيًا يوميًا إلى الحدود مع بيلاروسيا وسط زيادة الهجرة غير الشرعية.

ونقل الموقع الإخباري لشبكة وتليفزيون ليتوانيا عن وزير الداخلية أني بيلوتيتي قوله - في بيان - “تم الاتفاق على مشاركة قوات عسكرية إضافية لمساعدة حرس الحدود”.

وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس: "قلنا دائمًا إن الجيش الليتواني قدم وسيواصل تقديم المساعدة في سياق الهجرة غير الشرعية المستمرة".

وأضاف: "تظهر فرص جديدة لاستخدام طائرات الهليكوبتر الحليفة لأننا لسنا وحدنا في مواجهة هذه الأزمة".

وستمدد القوات المسلحة الليتوانية مساعدتها حتى 31 ديسمبر المقبل.