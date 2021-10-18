الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليتوانيا ترسل المزيد من القوات لحماية الحدود مع بيلاروسيا

قوات ليتوانيا
قوات ليتوانيا

أعلنت وزارة الداخلية الليتوانية، اليوم الإثنين، عن أن البلاد سوف ترسل ما يصل إلى 64 جنديًا إضافيًا يوميًا إلى الحدود مع بيلاروسيا وسط زيادة الهجرة غير الشرعية.

ونقل الموقع الإخباري لشبكة وتليفزيون ليتوانيا عن وزير الداخلية أني بيلوتيتي قوله - في بيان - “تم الاتفاق على مشاركة قوات عسكرية إضافية لمساعدة حرس الحدود”.

وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس: "قلنا دائمًا إن الجيش الليتواني قدم وسيواصل تقديم المساعدة في سياق الهجرة غير الشرعية المستمرة".

وأضاف: "تظهر فرص جديدة لاستخدام طائرات الهليكوبتر الحليفة لأننا لسنا وحدنا في مواجهة هذه الأزمة".
وستمدد القوات المسلحة الليتوانية مساعدتها حتى 31 ديسمبر المقبل.

فيلينوس بيلاروسيا الحدود مع بيلاروسيا ليتوانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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