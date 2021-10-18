الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مفتى الجمهورية: من اتبع سنة النبى وأحبه يكون من آله وأحبابه

صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية إن من اتبع رسول الله فهو من آله وأحبابه فعندما تحدث الصحابة عن الأنساب قال صلى الله عليه وسلم “سلمان منا آل البيت”، فهذا دليل على أن من اتبع سنته وأحب الرسول الكريم يكون من آله وأحبابه، ولذلك مسئوليتنا أن ننفض هذا الغبار الذي تراكم طويلا من فقه المتشددين ومواجهة بعض الأفكار التي أدت إلى قساوة القلب، وابتعدت عن صحيح الدين بل عن الفهم الرشيد للدين الحنيف، واظهرت الإسلام في صورة الاحتراب مع العالم كله. 

وأضاف علام خلال مشاركته باحتفال الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية، بالمولد النبوي الشريف: أوجه تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدة أمور منها دعوته المستمرة للنظر لهذا التراكم من التراب على هذا الفهم الخاطئ من البعض للشرع وأنه لا بد أن ننفض هذا التراب وهذه دعوات كانت متكررة وفي مناسبات شتى، ونرسل إليه بعظيم التبجيل بالمبادرة الخاصة بترميم مساجد آل البيت في مصر. 

من جانبه، قال محمد بن علي العقيل الحسني، رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية، إن العالم استبشر برفع القيود التي فرضت بسبب كورونا، وذلك تزامنا مع احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف، مضيفا أن مصر هي البلد الذى كان لآل بيت النبي موطنا وحضنا في الأزمات وكان نعم النصير. 

كما تم تكريم الدكتور محمد محمود أبوهاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وشيخ الطريقة الهاشمية. 

وعلى هامش الاحتفال تم تنظيم معرض عبارة عن لوحات تتضمن صورا للآثار النبوية، كما تم عرض فيلم بعنوان صحف الحجارة و هي النقوش والكتابات التي تركها الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتم اكتشافها مؤخرا. 

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الأنساب قساوة القلب الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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