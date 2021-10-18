الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية ألمانيا: يجب الضغط على شركات الطيران التى تجلب المهاجرين لبيلاروسيا

شركات الطيران المانيا
شركات الطيران المانيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن شركات الطيران ستعاني من تبعات سياسات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للمهاجرين.

ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن ماس قوله، في تصريحات لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الشئون الخارجية في لوكسمبورج لمناقشة ملف بيلاروسيا، إن هناك رغبة بتصعيد الضغط على شركات الطيران التي تجلب المهاجرين إلى بيلاروسيا.

وأضاف أن الوضع السياسي في تلك الدولة مأساوي، حيث تواجه أوروبا حقيقة أن لوكاشينكو يستخدم المهاجرين كأداة لممارسة الضغط على الدول الأوروبية.

وحذر رئيس الدبلوماسية الألمانية من أن أوروبا لم تعد مستعدة للتسامح مع وجود شركات طيران كتلك التي تجني الأموال من خلال جلب اللاجئين إلى ألمانيا أو دول أوروبية أخرى، موضحًا أنه ستكون من الضروري مناقشة حقيقة أن لذلك عواقب على هذه الشركات.

لوكسمبورغ بيلاروسيا خارجية ألمانيا المانيا

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