الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استمرار احتفالات انتصارات أكتوبر بثقافة البحر الأحمر

احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر العظيم بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس.

حيث عقد قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "أكتوبر العزة" أكد فيها محمود جداوى أن حرب أكتوبر أظهرت براعة تخطيط ودقة تنفيذ الجيش المصرى، الذى شن هجوماً مفاجئاً على القوات الإسرائيلية فى سيناء المحتلة فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣، وبدعم من السلاح الجوى توغل جيشنا الباسل عبر قناة السويس ونجح فى طرد الاسرائيليين، ولم يكن عبور القناة أمرا سهلا على الإطلاق، إلا أنه لم يكن مستحيلا بفضل ذكاء ودهاء القيادة العسكرية، حيث تمكن جيشنا العظيم من تدمير خط بارليف العملاق على طول الضفة الشرقية لقناة السويس من خلال خراطيم مياه عالية الضغط، وتركيب جسور عائمة لنقل المدرعات والدبابات والجنود إلى الجانب الآخر من القناة، وأن بطولات الجيش المصرى على أرض المعركة كثيرة، فلم يكن خط بارليف العائق الوحيد لعبور القناة، بالإضافة إلى عرض أفلام فيديو بروجيكتور عن حرب أكتوبر.

ونفذ بيت ثقافة سفاجا ورشة فنية لعمل لوجو عن حرب أكتوبر العظيم مع الفنان إبراهيم عبدالله، كما بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "أهمية التنمية البشرية فى بناء الإنسان"، وتحدث عيد السويفى عن التنمية البشرية وأنها تعتمد بشكل أساسي على إعطاء الخيار للفرد في مجتمع ما بأن يختار الحياة التي يود أن يعيشها، وتزويده بالعمل المناسب له من خلال توفير الأدوات المناسبة والفرص المواتية له، وتعتبر التنمية البشرية ضرورة اقتصادية وسياسية، قدم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "العمل وقيمته فى المجتمع" وتحدث الشيخ محمد أحمد واعظ عام بحلايب قائلا: إن قيمة العمل من أهم القيم التي تقوم عليها المجتمعات وتبني بها الحضارات العظيمة، فليس هناك حضارة كبيرة إلا وكان أهلها يعملون وباجتهاد ويقومون بما أمرهم الله به من إعمار الكون، فقيمة العمل موجودة بكل زمان ومكان فعلى مر العصور كان الإنسان يعمل ويستثمر ما حباه الله به من عقلٍ وجسمٍ سليم.

أقيمت ببيت ثقافة راس حدربة محاضرة بعنوان "التطرف يؤدى إلى الإرهاب" وأوضح فراج أحمد، مدير إدارة حلايب التعليمية الأزهرية، أنه لم يكن بمقدور مصر الإطلاق نحو التنمية والعمران والإصلاح الشامل، إذا لم تقضِ على الإرهاب وتجفف منابعه، بالوسطية والاعتدال وقبول الآخر والتعايش بين الأديان ومعرفة خطورة استمرار الفكر الآثم على المجتمعات، حيث إن تلك العوامل هى التى تقود البلاد لتحقيق النجاح الباهر على التطرف وشق طريق واضح ومستقيم نحو التنمية.

48 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر الهيئة العامة لقصور الثاقفة قصر ثقافة شلاتين أبطال الجيش المصرى بيت ثقافة سفاجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«مصر بلا عشوائيات».. تفاصيل جهود الدولة لتوفير الحياة الآمنة لـ 22 مليون مواطن

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

اعرف.. موعد إجازة نصف العام 2022| موعد امتحانات الترم الثاني 2022

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها