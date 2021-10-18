الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى عهد السعودية يتلقى رسالة من نظيره الكويتى تتعلق بالعلاقات الثنائية

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

وعلى صعيد آخر، دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش في بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 14 جنديًا وإصابة 7 آخرين.

وأعربت الوزارة عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف الثكنة العسكرية للجيش البوركيني على يد مسلحين مجهولين الهوية في منطقة بروغو في محافظة سانمتنغا بإقليم وسط بوركينا فاسو.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض "للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه".

وعلى صعيد آخر، قدمت المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما يقرب من ملياري دولار أمريكي، لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج، جرى من خلالها تنفيذ 631 مشروعًا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية والتمور ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز وتوفير الاحتياجات التغذوية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول.

الرياض ولي العهد السعودي السعودية الكويت

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