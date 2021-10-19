الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

ياسمين رئيس: وافقت على تجربة «قمر 14» لثقتى فى هادى الباجورى

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عبرت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بالاشتراك في فيلم «قمر 14»، والمشارك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، ضمن أفلام المسابقة الرسمية.

وقالت «ياسمين» لـ«لدستور»، إنها وافقت علي التجربة والاشتراك فيها بسبب ثقتها في مخرجه وزوجها هادي الباجوري، الذي يختار أفلامه بعناية شديدة، لافتة إلى أنها سعيده بكل النحوم المشاركين لها في الفيلم. 

وأشارت إلى أن العمل بمثابة تحدي جديد تتمني أن يكون إضافة للجمهور حين عرضه قريبًا في مصر والوطن العربي. 

وتدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة؛ الحكاية الأولى، من بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، ويشارك في الحكاية التانية، كلًا من «أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة».

بينما يشارك في الحكاية الثالثة، كلا من «أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي»، والحكاية الرابعة من بطولة «دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب»، أما الحكاية الخامسة، يشارك فيها كل من «خالد النبوي، وشيرين رضا»، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

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