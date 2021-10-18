الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راديو 9090 يطرح أوبريت «الصادق الأمين» احتفالا بالمولد النبوي الشريف

راديو 9090
راديو 9090

طرح راديو ٩٠٩٠ أوبريت بعنوان "الصادق الأمين" احتفالا بالمولد النبوي الشريف، إنتاج راديو ٩٠٩٠، غناء كل من مينا عطا وآية عبد الله، وبمشاركة ٤ إعلاميين إبراهيم فايق وأحمد يونس وعبد الفتاح مصطفى ومحمد نشأت.

 

ويعد الأوبريت إنتاج الراديو ٩٠٩٠، والفكرة والإعداد لمحمد المعتصم والإشراف العام للإعلامي محمد نشأت.

 

 

في سياق مختلف، حرص راديو 9090 على وضع خطة درامية لبث مسلسلات إذاعية خلال موسم رمضان الماضي ومنهم المسلسل الكوميدى "كوكو واوا " بطولة شيكو وهشام وميرنا جميل، وهو أول مسلسل إذاعى 3d فى الراديو بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات.

الأحداث تدور بشكل كوميدى عن "الكلب كوكو و القط واوا "والفرق بين حياة القطط والكلاب الصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع نناقش مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على مجتمعنا.

النبوي احتفال أحمد ابراهيم طرح مصطفي محمد يطرح راديو

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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