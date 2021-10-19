الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

نجوم فيلم «قمر 14» على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائى

نجوم فيلم قمر 14
نجوم فيلم قمر 14

انطلقت فعاليات العرض الخاص لفيلم "قمر 14"، والذي يعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

 

وشارك خلال العرض الخاص للفيلم كلا من، خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري، بالإضافه إلى بشرى وأحمد مالك وآخرين.

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نجوم فيلم قمر 14

وظهرت ياسمين رئيس خلال العرض الخاص وهي مرتدية جامب سوت أبيض طويل، كما ظهر أحمد الفيشاوي وزوجته أيضا. 

 

ويضم "فيلم قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي. فيلم «قمر 14» من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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نجوم فيلم قمر 14

وتدور قصة "قمر 14"، حول 5 حكايات مختلفة؛ الحكاية الأولى، من بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران. ويشارك في الحكاية التانية، كلا من؛ أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، بينما يشارك في الحكاية الثالثة، كلا من؛ أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي. والحكاية الرابعة من بطولة؛ دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، أما الحكاية الخامسة، يشارك فيها كل من؛ خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

محمد جمعه الحكاية رئيس أحمد مالك كريم فهمي شيرين رضا غادة عادل بيومي فؤاد أحمد الفيشاوي دينا الشربيني مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي رسم ياسمين رئيس هادي الباجوري الثالثة مهرجان الجونة بشرى

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