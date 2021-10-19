أول تعليق من «التعليم» على واقعة «طالبة الكيرلى» بمدرسة أحمد زويل

قال جمال سعيد مدير إدارة التربية والتعليم بالعمرانية، إنه تابع قصة "طالبة الكيرالي" وإثارة الجدل حولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف "جمال"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الطالبة شعرها ليس "مهندم" وهذا ليس "كيرلي" ومن أساسيات لائحة الانضباط هو أن يكون الشكل منظم للطالب.

وأوضح أن المعلمة فعلت شغلها فقط ولم يتم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أن رواية الطرد على "فيسبوك" ليست صحيحة.

وكانت قد نشرت شقيقة طالبة بمدرسة أحمد زويل الرسمية التابعة لإدارة العمرانية، تفاصيل تعرض شقيقتها الطالبة في الصف السادس الإبتدائي للضرب من مديرة المدرسة بسبب طبيعة شعرها "الكيرلي".



وأضافت أنه فور دخول الطالبة المدرسة قامت مديرتها بضربها على ظهرها، قائلة: "روحي البيت لن تحضري اليوم الدراسي",



وتابعت أنها قالت لمديرة المدرسة إنها لا تمتلك هاتف للتتصل بأحد من أهلها ليأخذها للمنزل، خاصة أن المدرسة بعيدة عن المنزل، ولكن المديرة أصرت على طردها خارج المدرسة.



تجدر الإشارة إلى أن لائحة الانضباط المدرسي، أكدت أن عدم الالتزام بالمظهر العام للبيئة المدرسية يتم معالجته بإصلاح المخالفة مع الإرشاد والتوجية وأخذ تعهد كتابي على الطالب وإبلاغ ولي الأمر وتوثيق ذلك في سجل المخالفات.



وشددت على ضرورة أن يكون الشعر نظيفا وصحيا ويصفف حتى لا يعيق الرؤية ولا يعتبر غير آمن أو خطر أو مصفف بطريقة من شانها أن تتسبب في تشتيت الانتباه.

في سياق منفصل قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم.



وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرصها على التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية "العام/ الفني" تقرر الآتي



_ تفعيل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة لطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



_ يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.



_ الطلاب التي لا تندرج تحت فئات الاعفاء الواردة بالقرارات الوزارية يجوز التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلي الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.



_ يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.