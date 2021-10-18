بفستان أبيض وعقد ثعبان.. هنا شيحة تتألق على ريد كاربت الجونة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار خلال إطلالتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وأطلت هنا بفستان أبيض طويل، ونسقت معه عقد ذهبي اللون أضاف بشكل كبير للإطلالة الذي وصفها البعض بالمختلفة.

عمل درامي جديد للنجمة هنا شيحه

تستعد هنا شيحة خلال الفترة الحالة لبطولة عمل درامي جديد بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي حيث تعاقدت مؤخرًا علي بطولة مسلسل جديد يعرض خلال الموسم الشتوي خارج دراما رمضان، وعلمت "الدستور" أن مسلسل هنا مكون من 10 حلقات وحتي الآن لم تتعاقد الجهة المنتجة علي باقي أبطال المسلسل بجانبها وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسلسل بعد الاستقرار علي كافة أبطاله وصناعه.

وشاركت هنا شيحة في موسم رمضان الماضي كضيفة شرف مع مصطفي قمر في مسلسل "فارس بلا جواز" الذي شارك به الأخير في موسم رمضان وحقق نجاح جماهيري كبير وشارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف كان من بينهم هنا شيحة، وكانت آخر مشاركة لهنا شيحة في بطولة مسلسل "شاهد عيان" رمضان 2020 مع حسن الرداد.

تشارك هنا شيحة في بطولة فيلم "النهاردة يوم جميل" تأليف وإخراج نيفين شلبي ويشاركها بطولته كل من الفنانين باسم سمرة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ويتناول العمل العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار جديد ومختلف.