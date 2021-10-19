سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الثلاثاء 19-10-2021

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. شهدت بيانات تداول أسعار العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، استقرارا ملحوظا، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 15.74 جنيه، الثلاثاء، فى غالبية البنوك العامة والاستثمارية، رغم ارتفاع السعر بمقدار قرش واحد، نتيجة ثبات معدلات الطلب على العملة الصعبة، خلال الفترة الحالية، مع توفير احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية المختلفة من الدولار الأمريكي لتصريف أعمالهم المختلفة.





سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



فى نفس السياق، توفر البنوك المصرية، والبنك المركزي، كميات العملة اللازمة، بالإضافة إلى تدفقات المصريين العاملين في الخارج، مما أدى إلى استمرار استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، وشركات الصرافة، مما أدى إلى إستقرار السوق المصرفي.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري





بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.65جنيه جنيها للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.







سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري





كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.64 جنيها للشراء 15.74 جنيها للبيع خلال التعاملات



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



كذلك أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء بينما سجل 15.65 للبيع .





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية





كما شهدت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع





سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنك التجاري الدولي CIB





أيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.66جنيه للشراء بينما سجل 15.76 للبيع



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت ، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

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سعر الدولار في بنك عودة



كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، إستقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كذلك حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

