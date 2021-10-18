الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.

وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1764.30 دولار للأوقية.

وبات الذهب أقل جذبا بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، مما جعل المعدن النفيس أعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.55 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار.

والأسبوع الماضي، اتجه الذهب، صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع اثنين بالمئة خلال الأسبوع. 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.10 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1056.02 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2137.68 دولار للأوقية.

ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.

الذهب المعدن النفيس الدولار عوائد السندات الأمريكية أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير