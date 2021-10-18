الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.

وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1764.30 دولار للأوقية.

وبات الذهب أقل جذبا بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، مما جعل المعدن النفيس أعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.55 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار.

والأسبوع الماضي، اتجه الذهب، صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.10 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1056.02 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2137.68 دولار للأوقية.

ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.