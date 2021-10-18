ولى العهد السعودى يتلقى رسالة من نظيره الكويتى بشأن علاقات البلدين

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير الكويت لدى الرياض، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية السعودية السفير عيد الثقفي.

الكويت تدين الاعتداء على السعودية

وأدانت الكويت، في وقت سابق، بأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.