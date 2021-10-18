السعودية لجين عمر تخطف الأضواء بريد كاربت مهرجان الجونة

خطفت إطلالة النجمة والمذيعة السعودية لجين عمران الأنظار على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وأطلت النجمة لجين، بفستان ذى لون موف، ساهم بشكل كبير في إظهار الجمال الساحر الخاص بها، حيث ظهرت بفستان قصة الكتف الواحد، مزود بحزام من نفس اللون عند الخصر، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

وأكملت الإطلالة بعقد كبير، واعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن يكون شعرها مرفوعًا، أضاف للإطلالة بشكل كبير.

لجين عمر

انطلق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، الخميس الماضي، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما، أبرزهم النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود، وزوجته علا رشدب، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وشهد حفل الافتتاح عددًا من المفاجآت، أبرزها ظهور الفنان محمد رمضان على مسرح الحفل، حيث قدم أغنية حفل الافتتاح لأول مرة، كما يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، وسيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي، وأيضًا تكريم الفنان أحمد السقا عن أعماله الفنية.

من هي لجين عمر صاحبة الإطلالة الأجمل بمهرجان الجونة 2021؟

لجين عمر

لجين عمران مذيعة سعودية مواليد 26 أكتوبر عام 1977، 44 سنة، وهى شقيقة المغنية والممثلة أسيل عمران، ولدت لجين في مدينة جبيل بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وعاشت بداية عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت لجين عمران كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وبدأت المذيعة لجين عمران مشوارها الفني من خلال القناة الفضائية البحرينية وقناة روتانا الخليجية في برنامج "حول الخليج" وبرنامج "كيف الحال مع لجين"، وشاركت ضمن حلقات برنامج "يا هلا" عام 2004، كما قدمت لجين عمران العديد من الأمسيات الشعرية.