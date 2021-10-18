الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد سعد يتعاقد مع السبكى على فيلم كوميدى جديد

محمد سعد والمنتج
محمد سعد والمنتج أحمد السبكي

أعلن المنتج أحمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي، عن تعاقدهم مؤخرًا مع النجم محمد سعد على تقديم بطولة سينمائية جديدة وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب قائلًا: «المنتج كريم السبكي وأحمد السبكي يتعاقدان مع النجم الكبير محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف: «تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة، حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد إلى شباك التذاكر».

وتابع: «لاسيما وأن محمد سعد يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاحًا ضخمًا ومتتاليًا على مدار مشواره الفني في الشركة».

ويجري الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادًا لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكل التفاصيل الأخرى قريبًا.

يذكر أنه الشهر الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز 2" الذى قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتنى، وشارك في بطولته الفنانون محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، روبى، وآخرون، إخراج شريف عرفة .
ولد محمد سعد في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة. ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب.
بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية، حتى أنهى الثانوية العامة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج. وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يئس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة. وقد جاءته الفرصة في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته. برغم صغر الدور، لكن لفت الأنظار إليه.

كوميدي فيسبوك بشكل ريم ترشيح روج خروج

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

شريف منير يكشف لـ«الدستور» أسباب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

بعد إساءته لمصر.. مطالب بسحب تكريم وزارة الثقافة لفيلم ريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين