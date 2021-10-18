محمد سعد يتعاقد مع السبكى على فيلم كوميدى جديد

أعلن المنتج أحمد السبكي ونجله المخرج كريم السبكي، عن تعاقدهم مؤخرًا مع النجم محمد سعد على تقديم بطولة سينمائية جديدة وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب قائلًا: «المنتج كريم السبكي وأحمد السبكي يتعاقدان مع النجم الكبير محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور".

وأضاف: «تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة، حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد إلى شباك التذاكر».

وتابع: «لاسيما وأن محمد سعد يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاحًا ضخمًا ومتتاليًا على مدار مشواره الفني في الشركة».

ويجري الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادًا لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكل التفاصيل الأخرى قريبًا.

يذكر أنه الشهر الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.



يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز 2" الذى قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتنى، وشارك في بطولته الفنانون محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، روبى، وآخرون، إخراج شريف عرفة .

ولد محمد سعد في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة. ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب.

بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية، حتى أنهى الثانوية العامة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج. وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يئس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة. وقد جاءته الفرصة في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته. برغم صغر الدور، لكن لفت الأنظار إليه.