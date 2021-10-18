الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للاحتفال بمرور 75 عاما على العرش.. كواليس حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، كواليس حفل اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة، للاحتفال بمرور 75 عاما على وجودها على عرش بريطانيا كأطول فترة في عمر أي حاكم في المملكة.

وقالت الصحيفة، إنه من المقرر أن يكون الحفل الاكبر على الاطلاق في البلاد، حتى أكبر من احتفالات اليوبيل الماسي للملكة فيكتوريا.

وتابعت أن الحفل سيتزامن مع عطلة البنوك التي تصل إلى 4 أيام ما يمنح المواطنين الفرصة للانضمام إلى الاحتفالات واستراحة من العمل.

وأضافت أن الحكومة قررت تأجيل عطلة البنوك المعتادة في عام الحفل، لتصبح خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو من عام 2022 بدلا من شهر مايو موعدها المتعارف.

سيشهد ذلك انتقال عطلة البنوك المعتادة لربيع الربيع من يومها المعتاد في مايو - وستقام عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2022.

وأوضحت الصحيفة أن الإجازة ستكون أيام الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو هي العطلات الرسمية للبنك - حيث يحل التاريخ الأول محل عطلة الربيع البنكية المعتادة ، والتي عادة ما تكون في يوم الاثنين الأخير من شهر مايو، والجمعة 3 يونيو هو عطلة إضافية من أجل حفل اليوبيل البلاتيني.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن يومي السبت والأحد لن يكونا عطلة، إلا أنهما سيتم منح العاملين بالدولة إجازة كاملة للاحتفال باليوبيل البلاتيني.

ويتزامن حفل اليوبيل البلاتيني للملكة في ظل مواجهتها للعديد من الأزمات في عائلتها، سواء بسبب تصريحات الأمير الهاري المثيرة عن العائلة والتي من شأنها تشويه صورة العائلة المالكة، بالإضافة إلى قضية الامير اندرو الابن المدلل للملكة والمتهم في قضية الاعتداء الجنسي والاغنتصاب من الدرجة الاولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

الملكة اليزابيث الثانية العائلة المالكة حفل اليوبيل البلاتيني

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وائل لطفي

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