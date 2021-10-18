الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف التضخم وتباطؤ النمو في الصين

وول ستريت
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في حين غذى استمرار صعود أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 73.74 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 35221.02 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 7.65 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4463.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.60 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 14839.74 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعا الأربعاء الماضي، تقوده مكاسب في أسهم كبرى شركات النمو، مثل آمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابت، لكن أسهم جيه بي مورجان هبطت وأثرت على المؤشر القياسي رغم إعلان البنك عن أرباح فاقت التوقعات.

وزاد ستاندرد اند بورز 500 مكاسبه عقب نشر محضر اجتماع سبتمبر  للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهر محضر الاجتماع أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي أشاروا إلى أنهم قد يبدأون تقليص الدعم للاقتصاد المرتبط بـ الجائحة في منتصف نوفمبر، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن حجم التهديد الذي يشكله التضخم المرتفع ومدى السرعة التي يحتاجونها لزيادة أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق اليوم، أظهر تقرير من وزار العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بوتيرة قوية في سبتمبر  وهو ما يعزز الحجة لزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 13.15 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 4363.80 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 105.71 نقطة، أو 0.73 بالمئة، ليغلق عند 14571.64 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 4.35 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 34382.69 نقطة.

الصين تباطؤ النمو الاقتصادي اسعار النفط ستاندرد اند بورز داو جونز الصناعي النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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