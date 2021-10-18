وزيرة التضامن: ندعم 4 مليون أسرة في برنامج «تكافل وكرامة»

القباج: نسعي لميكنة كافة الخدمات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدعم 4 مليون أسرة من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وأنه تم فحص 4 آلاف شكوى خاصة بـ"تكافل وكرامة"، وجاري فحص 4 آلاف آخرين.

وأضافت أن التضامن الاجتماعي تسعى لميكنة كافة الخدمات، وتهتم بالقضايا العامة مثل ختان الإناث، والهجرة، والزواج المبكر، والتطرف الفكري، والتعاطي، والإدمان، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وتابعت القباج، خلال إطلاقها حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، واللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة أن الوزارة معنية ببناء الإنسان، وتقدم 200 ألف مشروع ضمن برنامج فرصة، وإنشاء مراكز تأهيل داخل كل وحدة محلية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأوضحت أن الوزارة تقدم أكثر من خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مبادرة “حياة كريمة”، إذ جرى زيادة مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية، فضلا عن كيان كبير للأجهزة التعويضية أمر يانشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شمل برنامج الزيارة، تفقد عدد من البرامج منها 2 كفاية والتمكين الاقتصادي ولا للزواج المبكر والحضانات والعيادات ومؤسسة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأشارت القباج، إلى ميكنة جميع الجمعيات الأهلية من خلال المنظومة الموحدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير قدرات تلك الجمعيات، مؤكدة زيادة مكافآت الرائدات الريفيات زادت من 300 إلي 900 جنيه خلال الفترة الماضية، علما بأنهم يعملن كمتطوعات ولسن موظفات.

وأعلنت الوزيرة، إنشاء نظام مميكن لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ويُجرى تدريبات علي المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء 100 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة، وإنشاء وحدات إنتاجية، وفتح الإقراض الآمن.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي