الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يناشد البنك الدولي لدعم الاقتصاد في مواجهة انعدام الأمن الغذائي

دكتور واعد باذيب
دكتور واعد باذيب

 دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، اليوم، مجموعة البنك الدولي إلى زيادة دعمها لليمن لمواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الرئيسية.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك.

وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تفاقمت بسبب الجائحة وتغير المناخ والهشاشة والصراع في بعض البلدان، وما أدت إليه هذه التحديات المعقدة من زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وتقويض النمو.

كما دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مجموعة البنك الدولي نحو التركيز على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية واختيار جهات تنفيذية خارجية بناءً على قدرتها على تعزيز المرونة المؤسسية.

وأشار إلى أن اليمن يفي بمعايير عدد اللاجئين بموجب نافذة المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة باللاجئين والمجتمع المضيف، إلا أنه ليس في وضع يسمح له بامتلاك إطار لحماية اللاجئين في ظل حالة النزاع، داعيا إلى النظر في استثناء للبلدان المتأثرة بالصراع التي تستضيف اللاجئين، مثل اليمن للوصول إلى نافذة اللاجئين التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. 

 

 

وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب مجموعة البنك الدولي الاستثمار الأمن الغذائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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