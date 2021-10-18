محافظ القاهرة يطلق أسماء عدد من الشهداء على مدارس بالعاصمة: نفخر بهم

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة، وهم: البطل الشهيد أحمد عبدالوهاب على إبراهيم على مدرسة المعادى الثانوية العسكرية بحى المعادى، والبطل الشهيد محمد يوسف محمد على مدرسة بالدرب الأحمر، والبطل الشهيد رامى أحمد على هلال على مدرسة رسمى لغات متميز بالتجمع القاهرة الجديدة، والبطل الشهيد مصطفى عبدالله ياسين على مدرسة مصر الحرة بكورنيش حلوان حى المعصرة، والبطل الشهيد عمرو عبدالمنعم إبراهيم أحمد خليل على مدرسة الحسينية الثانوية بالعباسية الوايلى، كما تم إطلاق اسم د. حسنين أبوزيد على مدرسة زهور مايو بنطاق حى 15 مايو.

محافظ القاهرة خلال الاجتماع التنفيذي

وأكد المحافظ أن إطلاق اسم الشهيد على المدارس هو فخر للمنشأة، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسى أبدًا شهداء الوطن وتسعى دائمًا لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن.

محافظ القاهرة خلال الاجتماع التنفيذي

وتابع أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له، وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذجًا يحتذي به الجيل الجديد.

محافظ القاهرة خلال الاجتماع التنفيذي

محافظ القاهرة خلال الاجتماع التنفيذي