الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس منطقة السويس الأزهرية يكرم الطالبات المتفوقات بمعهد فتيات المستقبل

تكريم طالبات معهد
تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

نظم معهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، حفل تكريم للطالبات المتفوقات في المعهد للعام الدراسي السابق، والطالبات المتميزات في الإنشاد الديني والأنشطة المختلفة .

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تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

وتقدم الدكتور أحمد حمادي بالتهنئة إلى الطالبات المتفوقات، وتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح، مؤكدا أن النجاح سهل ويسير لمن أراد ذلك وما عليهن إلا الاجتهاد في الدراسة للوصول إلى أفضل النتائج.

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تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

وكرم حمادي الطالبات ووزع عليهن شهادات التقدير والهدايا، كما تم تكريم المعلمات المتميزات بالمعهد على مجهودهن مع الطالبات في جميع المجالات الدراسية والأنشطة المختلفة. 

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تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

تكريم طالبات معهد ازهري في السويس
تكريم طالبات معهد ازهري في السويس
تكريم طالبات معهد ازهري في السويس
تكريم طالبات معهد ازهري في السويس
تكريم طالبات معهد ازهري في السويس
تكريم طالبات معهد ازهري في السويس
حفل تكريم فتيات طالبات معهد الأزهر السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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