رئيس منطقة السويس الأزهرية يكرم الطالبات المتفوقات بمعهد فتيات المستقبل

نظم معهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، حفل تكريم للطالبات المتفوقات في المعهد للعام الدراسي السابق، والطالبات المتميزات في الإنشاد الديني والأنشطة المختلفة .

تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

وتقدم الدكتور أحمد حمادي بالتهنئة إلى الطالبات المتفوقات، وتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح، مؤكدا أن النجاح سهل ويسير لمن أراد ذلك وما عليهن إلا الاجتهاد في الدراسة للوصول إلى أفضل النتائج.

تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

وكرم حمادي الطالبات ووزع عليهن شهادات التقدير والهدايا، كما تم تكريم المعلمات المتميزات بالمعهد على مجهودهن مع الطالبات في جميع المجالات الدراسية والأنشطة المختلفة.

تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

تكريم طالبات معهد ازهري في السويس

تكريم طالبات معهد ازهري في السويس