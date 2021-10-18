الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دير السريان يغلق أبوابه ويعتذر عن استقبال الزيارات أو الخلوات

الانبا متاؤس
الانبا متاؤس

قال الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم، المعروف باسم دير السريان للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، إن اليوم الاثنين هو أول أيام امتناع الدير عن اسقبال أي زائر أو ضيف.

وأشار الأنبا متاؤس، في بيان صادر عن الدير، إلى أن الأمر يشتمل على زيارات المصريين والأجانب، وكذلك الخلوات لأي فرد دون توقع أي استثناءات، وذلك لإشعار أخر.

واحتفلت الكلية الإكليريكية ومعهد القديس مار مرقس للألحان بإيبارشية المنيا،  ببداية العام الدراسي الجديد بهما، وكذلك بتخرج الدفعة التي أنهت دراستها. 

وذلك من خلال القداس الإلهي الذي صلاه نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية في كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي، ورسم نيافته خلاله ١٩ في رتبة أغنسطس (قارئ)، و٣٦ آخرين في رتبة إبدياكون (مساعد شماس).

السريان دير السريان لل با متاؤس دير السيدة العذراء مريم الدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير