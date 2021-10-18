دير السريان يغلق أبوابه ويعتذر عن استقبال الزيارات أو الخلوات

قال الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم، المعروف باسم دير السريان للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، إن اليوم الاثنين هو أول أيام امتناع الدير عن اسقبال أي زائر أو ضيف.

وأشار الأنبا متاؤس، في بيان صادر عن الدير، إلى أن الأمر يشتمل على زيارات المصريين والأجانب، وكذلك الخلوات لأي فرد دون توقع أي استثناءات، وذلك لإشعار أخر.

واحتفلت الكلية الإكليريكية ومعهد القديس مار مرقس للألحان بإيبارشية المنيا، ببداية العام الدراسي الجديد بهما، وكذلك بتخرج الدفعة التي أنهت دراستها.

وذلك من خلال القداس الإلهي الذي صلاه نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية في كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي، ورسم نيافته خلاله ١٩ في رتبة أغنسطس (قارئ)، و٣٦ آخرين في رتبة إبدياكون (مساعد شماس).