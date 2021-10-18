الاتحاد الأوروبي يعلن تصدير مليار جرعة لقاح كورونا إلى 150 دولة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، في شريط فيديو قصير تم بثه على الإنترنت، أنه تم تصدير أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لـ فيروس كورونا المستجد خلال 10 أشهر إلى أكثر من 150 دولة.

وقدمت الدول السبع والعشرين حتى الآن نحو 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية «كوفاكس» الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وسيقدم لها الاتحاد الأوروبي «خلال الأشهر القليلة المقبلة» 500 مليون جرعة إضافية، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.

وفي سياق منفصل، أعلنت منظمة التجارة العالمية في بيان أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بشأن الرفع المؤقت، لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك قبل سبعة أسابيع فقط من الاجتماع الوزاري للمنظمة.

وكان قد اجتمع المجلس المعني بحقوق الملكية الفكرية في مجال التجارة، لمناقشة القضية التي تعتبر حاسمة لزيادة إنتاج اللقاحات ومكافحة عدم المساواة في الحصول عليها، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق، إذ تُتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بالإجماع بين الدول الأعضاء البالغ عددها 164.

وشدد بعض الأعضاء على خطر الفشل «إذا لم تتوصل الوفود إلى حل وسط جاد»، مضيفين أن النجاح في التوافق حول المسألة في الاجتماع الوزاري «لن يبعث فقط برسالة تضامن دولي قوية، بل سيثبت أيضاً أن منظمة التجارة العالمية لديها القدرة على الاستجابة لأزمة عالمية كبرى».

وأقر سفير النرويج لدى منظمة التجارة العالمية، دغفين سورلي، بأن مجلس حقوق الملكية الفكرية الذي يترأسه «ليس في وضع يسمح له بعد بالاتفاق» على نتيجة ملموسة وإيجابية في هذه المرحلة. وأضاف أنه «سيواصل التشاور مع الأعضاء حول كيفية المضي قدما نحو توافق» قبل الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في نهاية الشهر المقبل