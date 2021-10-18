رحلات ترفيهية وتثقيفية لأطفال سيوة في مبادرة «أعرف بلدك»

أعلن رئيس مدينة سيوة، اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ رحلة تثقيفية لعددًا من أطفال سيوة بالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة ، وهيئة تنشيط السياحة ، وإدارة الشباب والرياضة بسيوة.

وأوضح أن الرحلة التثقيفية تتضمن تنفيذ مبادرة ساعة رياضة وفقرات رياضية وتثقيفية للأطفال منها اختراق الضاحية بمركز شباب السلام، وفقرات للقراءة بمركز شباب أغورمى وممارسة الرياضة بمركز شباب مشندت، ورحلة للمناطق السياحية لمركز شباب سيوة.

أطفال سيوة

وأضاف أن الرحلة أيضًا تتضمن زيارة مبنى هيئة تنشيط السياحة والتعرف على دوره في الترويج للواحة من خلال مشاهد أفلام وثائقية وتسجيلية، وتوزيع الكتيبات بعدة لغات، ومرافقة الوفود السياحية وتم زيارة جبل الدكرور ومشاهدة الغروب، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بأحد المخيمات بمنطقة جبل الدكرور.

أطفال سيوة

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرات أعرف بلدك التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، وساعة رياضة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على رفع الوعي الثقافي والتوعية السياحية لابناء سيوة.

أطفال سيوة

وكان قد قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي سابق له، أن تشهد واحة سيوة نسبة حجوزات عالية تزامنًا مع إجازة المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أنه بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد للموسم السياحي الشتوي يتم العمل على ظهور واحة سيوة بالشكل اللائق من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، والتنسيق مع الجهات المعنية مكتب تنشيط السياحة، منطقة آثار سيوة، محمية سيوة الطبيعية، جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.

أطفال سيوة

وأوضح أن الواحة تمتلك مقومات سياحية وطبيعية تجتذب الزوار مثل رحلات السفاري، والمناطق الآثرية، والفلكلور السيوي، والعيون الطبيعية، وبحيرات الملح، والرصد الفلكي، ومشاهدة الشروق والغروب، وشراء المنتجات المتميزة للواحة مشيرًا إلى استمرار الموسم السياحي الشتوي حتى نهاية إبريل القادم.

