آلام الظهر أثناء الحمل.. الأسباب والتعامل معها والوقاية منها

تعد آلام الظهر من أعراض الحمل الشائعة، التي لا تدعو للقلق، ومع ذلك قد يؤثر الألم سلبًا على روتينك اليومي إذا لم تتم إدارته مبكرًا، ووفقا لموقع “MomJunction” نرصد أسباب آلام الظهر أثناء فترة الحمل، ونصائح لمنعها، وإدارتها بشكل أفضل.

ما هي أسباب آلام الظهر أثناء الحمل؟

يمكن أن تكون التغيرات الجسدية أثناء الحمل، وخاصة نمو البطن، مسؤولة عن آلام الظهر، وعادة، تصاب النساء بآلام الظهر خلال الشهر السابع أو الثامن، لكن يمكن أن يعاني البعض منه في بداية الحمل أيضًا.

تشمل أسباب هذا الألم ما يلي:

هرمونات الحمل: تعمل هرمونات البروجسترون والريلاكسين على إرخاء المفاصل والأربطة وإرخاء عضلات منطقة الحوض، وهذا يجعل من الصعب على الجسم تحمل الوزن الزائد، مما يسبب آلام الظهر.

قلة النشاط أو كثرة النشاط: قد يؤدي الجلوس طوال اليوم دون نشاط بدني إلى زيادة خطر الإصابة بألم الظهر أثناء الحمل، وقد يؤدي الانغماس في الكثير من الأنشطة البدنية أثناء اليوم إلى آلام الظهر، ويمكن أن تساعد التمارين المعتدلة في الحفاظ على آلام الظهر أثناء الحمل.

ألم أسفل الظهر الحالي: إذا كنت تعانين من آلام الظهر المزمنة أو مشاكل أسفل الظهر من قبل، فهناك خطر أكبر من آلام الظهر أثناء الحمل المبكر، ويمكن أن تكون شدة الألم أيضًا أكثر في مثل هذه الحالات.

مركز الثقل: مع تقدم الحمل، ينمو طفلك ويبدأ الرحم في التوسع، ويمكن أن تؤدي زيادة وزن الجسم إلى إجهاد عضلات ظهرك وإضعافها.

ضعف عضلات البطن: مع توسع الرحم، تتمدد عضلات البطن، ويقلل التمدد من قدرتها على الحفاظ على وضعية الجسم، وبالتالي إجهاد أسفل الظهر والتسبب في الألم.

ضغط القرص: عندما يزيد وزنك أثناء الحمل، فإنه يضغط على الأقراص والعمود الفقري القطني، ينتج عن هذا آلام الظهر أثناء الحمل.

ضغط المفصل العجزي الحرقفي: يُطلق على المفصل الذي يلتقي فيه الحوض والعجز معًا اسم المفصل العجزي الحرقفي، يضغط وزن الحمل على هذا المفصل مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر، يمكن أن يكون ألمًا خفيفًا أو حادًا.

كيف تتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل؟

الضغط الدافئ والبارد: يمكن أن تساعد كل من الضمادات الحرارية والكمادات الباردة في تقليل آلام الظهر، ومع ذلك، يجب ألا يكون الضغط باردًا جدًا أو ساخنًا جدًا، تجنبي استخدام الكمادات على بطنك أثناء الحمل.

الأدوية: قد يصف الأطباء المواد الأفيونية في حالة الألم الشديد، ومع ذلك، يجب أن تؤخذ بجرعات محدودة حتى لا تؤثر على طفلك.

أحزمة الدعم: من المعروف أن بعض أحزمة الحوض فعالة في توفير الاستقرار وتخفيف الألم، يمكن استخدامها لتقليل آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل.

التمارين: النشاط البدني فعال قبل وأثناء الحمل لتقوية عضلات الظهر والحوض والبطن، وتساعد التمارين على تحسين القدرة على تحمل الوزن ووضعية الجسم.

العلاجات البديلة: تشمل بعض علاجات تخفيف الآلام التي يمكنك تجربتها أثناء الحمل العلاج اليدوي والوخز بالإبر وتحفيز الأعصاب واليوجا والتدليك والعلاج بالماء.

مع بعض الاحتياطات، يمكنك حتى منع آلام الظهر أو عدم الراحة أثناء الحمل، اكتشف المزيد عنها بعد ذلك.