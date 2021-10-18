الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال عامين.. كشف حساب الغرفة التجارية في كفر الشيخ

المهندس حاتم عبد
المهندس حاتم عبد الغفار

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، كشف حساب للأعمال والانجازات التي تمت خلال العامين الماضيين.

حيث أكد عبد الغفار، أنه في خلال عامين فقط فقد تم رفع ايرادات الغرفة بقيمه 50% من إيراداتها من تاريخها، كما تشكيل وتفعيل دور الشعب التجارية وتم استكمال الشعب بنشرها وتصديقها من الوزاره لتمثل الشعب بالغرفه كشعب عرف المستوي الأول كالقاهرة والإسكندرية.

كما أنه قد تم إنشاء شعبة الصيادلة لأول مرة بتاريخ الغرفة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد كمال عبد الحافظ، لافتًا أن الشعبة تشارك  مع فريق تطعيم لقاح فيروس كورونا بدء من اليوم حتي نهاية الشهر لتسهيل وتقديم للتاجر ما يستحقه بعد مطالبة رئيس الغرفة بوجود وفد لتقديم الخدمات بمقر الغرفة التسجيل واللقاح في الحال.

وأضاف المهندس حاتم عبد الغفار، أن الغرفة التجاريه لم تنسي دور المرأة  من القياده إذ تم تشكيل لجنه سيدات الأعمال برئاسة الدكتوره مها الحوشي  لتمثل سيدات الأعمال بكفر الشيخ أمام الاتحاد العام للغرف التجارية، كما تم تشغيل الشباك الموحد التي تسعي الغرفة عل مر سنوات طوال مضت تم الاكتمال في العهد الحالي علي اجمل وجهة وافضل ميزة للتاجر ضرائب غرفة تجارية سجل تجاري سمسرة عقارية. 

وأوضح، أنه في نهاية العام الجاري سيتم نقل مقر الغرفة التجارية إلى صرح يليق بتاجر المحافظة تاجر مستوى أول كالمحافظات الكبرى، كما سيتم إنشاء هيئة استعلامات تخص التاجر لجميع المصالح المتعلقة به.

مكتب استثمار و مأمورية ضرائب والعمل علي اصدار البطاقات الضربية لأول مره للسجل التجاري بكافة خدماته والغرف الصناعية بكامل فروعها لعدم سفر اي تاجر اي محافظة اخري بل ستكون كفر الشيخ تستقبل محافظات الوجة البحري.

عامين كفر الشيخ كشف حساب تجارة صيدلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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