وزير النقل يستقبل وزير الدولة البريطاني لبحث سبل التعاون بالقطاعات المختلفة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارةالنقل، وذلك للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وحضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريس بايليوقيادات وزارة النقل المصرية.

في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، معربًا عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما لهمن تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، ودعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر مؤكدًا على سعادته باستقبال وزيرالدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل المصرية.

كما أعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر (غرب النيل) والذى يتم تنفيذه مع تحالف من الشركات، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري كما تم التباحث حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الادارة والاشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الانفاق وكذلك تم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100الف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث أكد وزير النقل أن مصر تنفذ عدد كبير من مشروعات الجرالكهربائي والمترو والسكك الحديدية والتي تحتاج الى التعاون في هذا المجال وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث امكانية التعاون في هذا المجال وفقًا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة.

ومن جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيرًا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكدًا على تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل، مشيرًا إلى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه.