رئيس جامعة العلمين يستقبل وفدًا من جامعة «ويليام باترسون» الأمريكية

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، اليوم الإثنين، وفدًا من جامعة “ويليام باترسون” الأمريكية وكلية أوشن برئاسة الدكتور ريتشارد جي هيلدوبلار رئيس جامعة ويليام باترسون والدكتور جون لارسون رئيس كلية أوشن والوفد المرافق لهما وذلك لبحث عمل برامج مشتركة بين الطرفين فى كافة المجالات.

ورحب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية بالوفد حيث قدم شرحًا عن الجامعة والكليات والبرامج الموجودة بها والخدمات التى تقدمها لطلابها، مؤكدًا على رغبته فى التعاون فى كافة المجالات بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ويليام باترسون و كلية أوشن.

وأكد الوفد على حرص جامعة ويليام باترسون و كلية أوشن على التعاون مع الجامعات الحكومية والاهلية المصرية وخاصة جامعة العلمين الدولية فى شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي مشيدين بالجامعة ومبانيها والبرامج التى تواكب العصر الموجوده بها.





رئيس جامعة العلمين يستقبل وفدًا من جامعة �ويليام باترسون�

رئيس جامعة العلمين يستقبل وفدًا من جامعة �ويليام باترسون�

رئيس جامعة العلمين يستقبل وفدًا من جامعة �ويليام باترسون�

رئيس جامعة العلمين يستقبل وفدًا من جامعة �ويليام باترسون�