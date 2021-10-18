قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية في شمال سيناء

صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي قيام مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بتنظيم قوافل علاجية للمواطنين بالمناطق النائية.

وأكد المحافظ، علي أن القوافل تأتي في إطار تنمية شمال سيناء وعودة الحياة إلي طبيعتها، والمحافظة علي صحة المواطن السيناوي، لافتًا إلي أن القوافل العلاجية مستمرة حتي نهاية العام، مشيرًا إلي أن القوافل العلاجية تتضمن توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، بجانب المبادرات الرئاسية والاعتلال الكلوي وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، علي تنظيم قوافل علاجية بقري الميدان بالعريش والشلاق وأبو طويلة بالشيخ زويد، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في عيادات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة والرمد، بجانب التحاليل الطبية والأشعة والدعم النفسي والتوعية الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلي استفادة عدد 740 مواطنًا من القوافل العلاجية بالقري الثلاث، مؤكدًا علي أن عدد الخدمات المقدمة من خلال تلك القوافل بلغت 1963 هدمة صحية وطبية متنوعة، موضحًا أن القوافل العلاجية مستمرة حتي نهاية عام 2021 في مختلف مراكز ومدن المحافظة، طبقًا للجدول المعد سلفًا، والذي صدق عليه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

فيما كثفت محافظة شمال سيناء من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.