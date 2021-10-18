الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين 2918،88 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن تنفيذ خطة إستراتيجية تحسين منظومة المياه.

تقليل الفاقد من المياه وإعادة إستخدامها  أكثر من مرة 

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2918.88 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  11.21 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين ، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

كذلك أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنها تستهدف أيضًا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

يتضمن المشروع القومي أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة غانم مشروع الأراضي الزراعية تقليل الفاقد من المياه الاستثمارات

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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