6 إصابات مؤكدة بكورونا فى مقاطعة شنشى شمال غربى الصين

أبلغت مقاطعة شنشي شمال غربي الصين عن ست حالات إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19، وحالة واحدة بدون أعراض من يوم الأحد الماضي إلى الساعة 7 صباح اليوم الإثنين.

وذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة، أن الأشخاص السبعة، منهم خمسة أشخاص من شانجهاي واثنان من هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، وجميعهم من السائحين إلى مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي التي تحتضن التراث الثقافي العالمي، والتماثيل الصلصالية للجنود والخيول.

وقالت اللجنة، إنه تم تشخيص اثنين منهم، وهما زوجان، على أنهما حالات مؤكدة يوم الأحد، بينما تم تشخيص الحالات الخمس الأخرى على أنها حالات مؤكدة أو حالة بدون أعراض في الساعة 2:50 صباح اليوم الاثنين.

ويعالج الأشخاص السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و76 عامًا، في مستشفى مخصص في مدينة شيآن.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.