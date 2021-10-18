للأكثر عرضة لمخاطر.. الصين تبدأ فى تطعيم جرعة ثالثة من لقاح كورونا

بدأت الصين في تقديم الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” إلى الاشخاص الأكثر عرضة لمخاطر من غيرهم.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت حالتي إصابة جديدة محلية، و22 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تسع حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 360 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96546 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ومن ناحية أخرى، أيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، دعوة سفير المنظمة ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية لإقامة جسر جوي لنقل 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا غير المستخدمة إلى أفريقيا.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 240.44 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102801.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 727758 - 44978170

الهند 451980 - 34053573

البرازيل 602669 - 21627476

المملكة المتحدة 138379 - 8365824

روسيا 431305 - 7958384

تركيا 67402 - 7628914

فرنسا 117245 - 7080375

إيران 123876 - 5773419

الأرجنتين 115660 - 5271361

إسبانيا 86974 - 4984386



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22738 - 2033737

37 ‬‬‬‬- المغرب 14537 - 941863

42 - الأردن 10865 - 840117

46 - الإمارات 2118 - 738372

47 ‬- تونس 25085 - 710773

50 - لبنان 8464 - 633355