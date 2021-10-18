الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل 1993 إصابة و60 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك
المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 1993 إصابة جديدة و60 وفاة بكوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و757056 إصابة والوفيات إلى 284381.
 

وسبق أن قالت الوزارة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

 


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 

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