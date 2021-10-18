الاتحاد الأوروبى يدعم جهود الفلبين ضد جائحة كورونا بـ800 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن أنه خصص 47 مليون بيسو فلبيني (800 مليون يورو) كمساعدات إنسانية للفلبين استجابة إلى الارتفاع السريع لأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الشهور الأخيرة.



وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش -حسب ما نقلته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية- إن المساعدات الأوروبية ستعود بالنفع على نحو 70 ألف شخص في مناطق نائية بالفلبين.



وأضاف لينارتشيتش: "الارتفاع غير المسبوق في إصابات كورونا يهدد أرواح ومعيشة العديد من الناس في الفلبين، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في مناطق نائية مثل مينداناو؛ حيث يصعب الوصول إلى الرعاية الصحية أحيانا".



وأكد لينارتشيتش أن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي سيضمن تلقي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والمُهمشين للدعم الصحي اللازم في هذه الأوقات الصعبة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.