إطلالة غريبة لـ حسن أبوالروس على ريد كاربت الجونة (صور)

ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة مختلفة وغريبة الشكل خلال تواجده على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وأطل أبو الروس على ريد كاربت الجونة بعرض فيلم ريش المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث ظهر مرتديًا بدلة بالأبيض والأسود وقام بالرقص والتصوير مع النجوم بطريقة غريبة.

الفنان حسن أبو الروس

وظهر خلال الأيام القليلة الماضية خلاف بين أبو الروس ودينا الشربيني، بسبب فيديوهاتهما سويًا وهو ما جعل دينا تبتعد عنه بشكل كامل، حتى لا تخسر جمهورها.

الفنان حسن أبو الروس

فاز فيلم "ريش" بالجائزة الكبرى للدورة الـ60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، ويشارك في بطولته "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو وإخراج عمر الزهيري.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها.