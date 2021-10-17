الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تصدر قرارًا مهمًا بشأن المصروفات المدرسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا مهمًا بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية من الطلاب بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

وجاء نص القرار: ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 45 لسنة ٢٠٢٠،  بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأوضحت الوزارة أنه يحق لجميع الفئات المقررة لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

أما بخصوص الطلاب الذين لا يندرجوا تحت بند الفئات المعفاة، أشارت الوزارة إلى أنه يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن وتسليمه للإخصائي الاجتماعي بالمدرسة، ثم يعد المسئول المالي بالمدرسة كشوفًا معتمدة من مدير المدرسة تضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها لقسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.

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المصروفات المدرسية مدرسة التعليم الفنى حرب اسر نظم المعلومات معلومات غذائي مديرية عملي

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