مدبولى يترأس اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، قبل قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لبحث أوضاع الفيروس وآلية التعامل الجارية معه.

ومن المقرر أن يعلن مكتب رئيس الوزراء الإعلامي، عن قرارات اللجنة عقب انتهاء اجتماعها اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة منظومة مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية، وجهود تقليل الفاقد منها، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.