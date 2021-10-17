الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الأمة السوداني يرفض أي محاولات تمديد للمرحلة الانتقالية

السودان
السودان

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، الأحد، التزامه بالوثيقة الدستورية ورفضه أي تمديد للمرحلة الانتقالية ومواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية.

 

وأكد المكتب السياسي للحزب في البيان على “موقف الحزب الثابت تجاه استقامة ونجاح المرحلة الانتقالية عبر الأجندة الوطنية المتمثلة في تحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل”.

 

وشدد على أنه يرفض بشكل قاطع "أي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية، والتصدي بحزم - قيادة وجماهير- ضد أي محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين".

 

كما أضاف أنه "يثمن تأكيدات المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب السوداني وثورته لضمان مدنية الدولة والانتقال إلى الحكم الديمقراطي".

 

وأكد أيضا "التأمين التام على الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة، والدعوة إلى تمتين هذه الشراكة بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة".

 

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