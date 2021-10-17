الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

نيفين القباج: حضور أبناء «تكافل» للمدارس شرط أساسى للحصول على الدعم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في السابق كان يقف دعم الأطفال عند 18 سنة، لذلك تم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، ولا يجوز أن يتعطل طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن نسبة التعليم الجامعي بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة كانت ضعيفة، وأن الدعم النقدى لأسر "تكافل" شرط حضور أبناء الأسر وانتظامهم في الدراسة، لذلك وجه الرئيس بتكافؤ الفرص التعليمية.

وأوضحت أن أكثر المحافظات فقرا هي أكثر المحافظات أمية، كما أن المستفيدين من "تكافل وكرامة" 62% كانوا أميين، لذلك أصبح الدعم النقدي مشروطا بالالتحاق بالتعليم، وشرطه حضور الأطفال في المدارس، لذلك وجه الرئيس أيضا بدعم التعليم في الجامعات والمعاهد للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب غير القادرين.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعي حول تكافؤ الفرص التعليمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم  العالي، والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفني، "نسعى أن يكون الطلاب تحت سن 18 عاما إما في المدرسة أو بمركز التكوين المهني أو بالمدارس المجتمعية".

وقالت إن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية لإتاحة التعليم للمتسربين من المدارس خاصة الفتيات.

ونوهت إلى أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الأسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية على كل الخدمات.

ولفتت إلى أن "تكافؤ الفرص التعليمية يساهم في إتاحة التعليم للجميع، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، كما تشجع على الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدني".
 

وزير التعليم الجامعات عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي الدكتور طارق شوقي وزارة التضامن الاجتماعي خالد عبد الغفار

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