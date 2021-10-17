محافظ المنوفية: إزالة فورية للمجزر القديم ببركة السبع وإنشاء سوق حضارية

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع، بتفقد مجزر بركة السبع القديم والمقام على مساحة 2048 مترا، حيث أبدى استياءه الشديد من المستوى العام للنظافة وتدنى مستوى الخدمة المقدمة وسوء حالته الإنشائية.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بعقد اجتماع طارىء للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاستصدار قرار إزالة فورية للمجزر خلال 20 يوما من تاريخه ورفع كافة تراكمات الهدم تمهيداً لاستغلال موقع المجزر فى إقامة موقف سيارات نموذجى وسوق حضارية يليق بأهالى مركز ومدينة بركة السبع.

كما وجه الطب البيطرى بالتنسيق لنقل أعمال مجزر بركة السبع لمجزر جنزور الآلى الجديد ومجزر قويسنا، حتى يتم الانتهاء من إنشاء مجزر جديد لبركة السبع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد المجبر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى.

كما وجه محافظ المنوفية خلال جولته بعقد إجتماع طارئ برؤساء الوحدات المحلية التى يتواجد بنطاقهم مقالب قمامة تم رفعها من قبل والإمكانيات المتاحة لكل وحدة محلية لنقل تجمعات القمامة من المركز إلى المدفن الصحى بالسادات مباشرةً، وبصفة دورية للقضاء على كافة التراكمات أول بأول حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى.

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية سوق الجملة ببركة السبع، وأبدى استياءه من المظهر العام للسوق وعدم تنظيمه ووجود باكيات غير مشغولة بالبائعين، وعلى الفور كلف المستشار الهندسى ورئيس الوحدة المحلية بإعداد حصر شامل للبائعين وعدد الباكيات بالسوق تمهيداً لنقله إلى موقع المجزر القديم ليصبح سوق حضارية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف بديلة وحضارية بنطاق المحافظة، فيما وجه المحافظ المستشار الهندسى ورئيس المدينة بإعداد تصور لتطوير نفق المشاة أسفل السكة الحديد بالبر الغربى لتسهيل وتخفيف الحركة المرورية من على مزلقان السكة الحديد.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتأهيل كورنيش بركة السبع ، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء كورنيش جديد بطول سور استاد أحمد رشدى، وذلك عقب انتهاء أعمال الرصف بالمنطقة، مشدداً بتكثيف وتيرة منظومة العمل والالتزام بكافة المواصفات الفنية لإنجاز المهام المطلوبة لخلق متنفس لأهالي بركة السبع.